Les héros de la Vuelta : Primoz Roglic

Publié le 15/08/2021 09:15

Première étape et première victoire pour Primoz Roglic, favori pour cette édition 2021 de la Vuelta.

Le grand défi de Primoz Roglic au départ de la 76e édition consiste à devenir le troisième coureur à inscrire son nom trois fois d’affilée au palmarès La Vuelta, après Tony Rominger (1992-1994) et Roberto Heras (2003-2005).

Sur la liste des partants de La Vuelta 21, Primoz Roglic n’apparaît qu’en 51e position au rang de l’expérience en Grands Tours. Avec huit participations, quatre au Tour de France, deux au Giro et deux à La Vuelta, le Slovène est évidemment très loin des 29 départs pris par Alejandro Valverde, leader absolu, qui devance ses compatriotes Imanol Erviti (26), Luis Leon Sánchez (25), Mikel Nieve (21) et Dani Navarro (20). Mais depuis ses débuts en WorldTour en 2016, il a déjà passé 41 jours leader du Tour, du Giro et de La Vuelta. C’est largement plus que les 27 de Valverde dont 13 figurent au registre de son unique victoire finale, à La Vuelta 2009. Autrement dit, Roglic est, malgré son arrivée tardive au cyclisme après une première carrière sportive en saut à skis, un très grand habitué des cérémonies protocolaires et des conférences de presse post-étapes !

© Pauline Ballet

Au Giro 2019 et au Tour 2020, il apparaissait au milieu des trois semaines de compétition comme le vainqueur en puissance et il a dû, pour des motifs divers, se contenter des 3e et 2e places. En revanche, il est invaincu à La Vuelta ! Les deux fois, il a définitivement scellé sa position en haut du classement par le truchement d’un contre-la-montre, soit l’exercice dans lequel il a perdu le Tour de France 2020 face à son jeune compatriote Tadej Pogacar : en 2019 à Pau et en 2020 au Mirador de Ézaro. La course au Maillot Jaune a ancré dans certains esprits qu’il était vulnérable dans l’effort solitaire mais on doit maintenant saluer sa présence dans la ronde espagnole comme celle du champion olympique de la spécialité, qui a devancé de plus d’une minute à Tokyo (sur 44,2km) les quatre ténors sacrés champions d’Europe ou du monde : Tom Dumoulin, Rohan Dennis, Stefan Küng et Filippo Ganna !

Il arbore donc un très large sourire au départ de Burgos, dès lors que l’épreuve débute et s’achève par des contre-la-montre, à l’ombre des cathédrales. Avec Roglic, toutefois, on n’est jamais sûr de rien, même si l’Espagne semble lui sourire plus que les deux autres pays des Grands Tours (il a aussi remporté à deux reprises l’Itzulia Basque Country, en 2018 et 2021). Il est le favori numéro 1 à sa propre succession mais il a quand même le chic de régulièrement connaître des mésaventures dans des courses par étapes qu’il semble dominer : malade à l’approche de la dernière semaine du Giro 2019, tombé au Critérium du Dauphiné 2020 et non-partant au matin de la dernière étape alors qu’il menait le classement général, dépossédé du Maillot Jaune à La Planche des belles filles alors qu’il possédait 57’’ d’avance sur Pogacar avant le contre-la-montre conclusif du Tour de France 2020, tombé de la première à la quinzième place de Paris-Nice 2021 suite à une chute au cours de la dernière étape. C’est encore un accident (3e étape) qui l’a contraint à l’abandon sur le récent Tour de France (non-partant au matin de la 9e étape).

© PhotoGomez Sport / Alex Broadway

« Primoz Roglic, c’est le roi du suspense dans les courses par étapes mais nous sommes surtout ravis de le retrouver pour sa fidélité envers La Vuelta, relève Javier Guillén, le directeur général de l’épreuve. On sent bien à son attitude qu’il aime notre course et notre pays. Le type de parcours que nous proposons lui convient et ce qui est remarquable chez lui, c’est sa motivation intacte dans la dernière partie de la saison, chaque année. Peut-être qu’il aime encore plus son métier que d’autres coureurs car il est venu tardivement au cyclisme. Sur sa lancée des Jeux Olympiques, il semble encore plus en forme que les deux années précédentes. En tout cas, il s’attaque cette fois à un record de trois victoires consécutives qui va passionner les aficionados. Et comme le plateau est très alléchant, ça promet de belles bagarres avec les purs grimpeurs qui devront composer tout au long du parcours avec le potentiel de Roglic sur les 33,8km contre la montre du dernier jour. »

