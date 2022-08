20 équipes, dont 14 équipes UCI WorldTour, participent au Tour d’Allemagne 2022. Dans la lutte pour les victoires d’étape et le maillot rouge du vainqueur du classement général, les champions du monde, d’Europe et nationaux rencontrent des vainqueurs d’étape du Tour de France ainsi que de jeunes talents allemands.

➡️ À lire aussi : « Le parcours et les favoris du Tour d’Allemagne 2022 »

Le champion du monde du contre-la-montre Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) s’attend à un premier face-à-face dès le prologue inaugural: « C’est un prologue très court. Malheureusement, nous n’utilisons pas le vélo de contre-la-montre, mais seulement le vélo de route, ce qui signifie que plus de coureurs peuvent également réaliser de bonnes performances. Comme les sprinters qui ont aussi une chance de faire un bon résultat. Je sais qu’avec le vélo de chrono, cela m’aurait été plus favorable, donc nous verrons. Évidemment, nous allons y aller et faire de notre mieux. Nous espérons juste avoir une bonne course dans l’ensemble. »

Fabio Jakobsen (Quick-Step – Alpha Vinyl Team) regarde particulièrement les deux premières étapes, qui sont vallonnées mais offrent des opportunités pour les sprinters. Le vainqueur d’étape du Tour de France présente son nouveau maillot de champion d’Europe sur route. « Je suis vraiment excité de courir au Tour d’Allemagne avec mon tout nouveau maillot. C’est la première fois que je participe à l’épreuve, je suis donc heureux de pouvoir découvrir les nombreux fans et les magnifiques endroits qui se trouvent ici. Avoir remporté le titre européen ici en Allemagne est très spécial pour moi, c’est l’une de mes plus grandes victoires jusqu’à présent. Je suis honoré de courir avec ce maillot, et avec l’équipe, nous allons tout donner comme toujours et essayer d’obtenir de bons résultats. »

Les fans allemands encourageront principalement BORA – hansgrohe. L’équipe aborde la course à domicile avec le champion allemand et le vainqueur du classement général en titre, Nils Politt : « Courir à domicile est toujours quelque chose de spécial et encore plus avec le maillot de champion d’Allemagne. Après les courses de Munich et de Hambourg, j’attends avec impatience les cinq jours du Tour d’Allemagne. Je suis prêt ! La préparation s’est bien passée, et ma forme est très bonne. Nous verrons si c’est suffisant pour défendre mon titre – le parcours est beaucoup plus difficile cette année. Mais notre objectif est définitivement de conserver le titre dans l’équipe. »

Emanuel Buchmann a rejoint l’effectif de l’équipe à la dernière minute : « L’infection urinaire que j’ai subie quelques jours avant le départ de la Vuelta a été un revers important. Néanmoins, j’espère aborder le Tour d’Allemagne avec ma forme de la Vuelta. Ma préparation était très bonne, et les derniers jours d’entraînement étaient encore meilleurs. C’est pourquoi je vise une bonne place dans le classement général. Surtout parce qu’il y a une arrivée au sommet pour la première fois. Le fait que de grands grimpeurs participent aussi à la course me motive encore plus ! ».

L’un des favoris du général est Romain Bardet (Team DSM), qui se concentre également sur la première étape de montagne du nouveau Deutschland Tour : » Je suis heureux de revenir au Tour d’Allemagne pour la deuxième fois après 2018. Cette année, le parcours sera légèrement différent par rapport aux dernières éditions. L’ajout du prologue donnera déjà une certaine forme au GC, mais il se décidera à l’arrivée au sommet du Schauinsland, ce que je suppose être une étape passionnante. En tant qu’équipe, nous visons un bon résultat au classement général, mais aussi des résultats dans les étapes et les sprints. »

Pour Egan Bernal (INEOS Grenadiers), les cinq jours de course du Tour d’Allemagne sont des étapes supplémentaires vers son retour. Le vainqueur du Tour de France 2019 est impatient de participer à sa première course cycliste en Allemagne : » C’était fantastique de pouvoir enfin épingler à nouveau un numéro et de participer au Tour du Danemark avec mes coéquipiers. Je me sentais à l’aise dans le peloton et j’ai maintenant hâte de participer au Deutschland Tour. La course présente un beau mélange d’étapes. Cela me donne des kilomètres de course importants et des intensités avec beaucoup de variété. C’est génial d’être ici et de poursuivre ma réucpération. J’ai vraiment hâte de tester ma condition physique au cours des cinq prochains jours. »

En tant que capitaine de l’équipe nationale allemande, Simon Geschke dirigera cinq talents tels que le champion allemand U23 Jannis Peter. Ce n’est pas seulement pour cette raison que le Fribourgeois voit le Tour d’Allemagne comme un autre temps fort de sa saison : » L’étape de Fribourg est bien sûr un jour très émouvant pour moi. C’est ma course à domicile avec beaucoup de soutien le long du parcours, le profil me convient très bien et je connais probablement le parcours mieux que quiconque dans le peloton. C’est l’étape que j’ai cochée. Maintenant, c’est une question de forme. Elle ne sera pas aussi bonne qu’au Tour de France et il n’y a pas eu beaucoup de récupération après cela non plus. Je verrai comment je commence le Tour d’Allemagne et la journée de Fribourg me donnera certainement un peu plus de force. »

Le programme du Tour d’Allemagne 2022 :

• 24 août – Prologue : Weimar (2,6 km)

• 25 août – 1ère étape : Weimar – Meiningen (171,7 km)

• 26 août – 2ème étape : Meiningen – Marburg (200,7 km)

• 27 août – 3e étape : Freiburg – Schauinsland (148,9 km)

• 28 août – 4ème étape : Schiltach – Stuttgart (186,6 km)