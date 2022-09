Ce dimanche a lieu la 36ème édition du Tour du Doubs. Comme chaque année, c’est dans la côte de Larmont que devrait se jouer la victoire finale. Voici le parcours et les favoris du Tour du Doubs.

Ce dimanche 4 septembre a lieu la 36ème édition du Tour du Doubs. Les coureurs s’élanceront pour 204 kilomètres de course sur un parcours vallonné. L’épreuve fait partie du calendrier UCI Europe Tour, c’est également une manche de la coupe de France. L’an dernier, c’est Dorian Godon (AG2R Citroën Team) qui s’était imposé. Il avait devancé Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert) et Tom Paquot (Bingoal Pauwels Sauces WB).

Le parcours du Tour du Doubs 2022

Matis Louvel (Arkéa-Samsic) : « J’ai disputé cette épreuve lors de ma première saison chez les pros. Le Tour du Doubs est une épreuve vallonnée, toute la journée est usante et les difficultés sur le final généralement permettent de faire la différence pour décrocher la victoire. Un groupe alors se détache, ou un coureur peut sortir seul. S’en suit une descente technique et rapide qui peut permettre de faire également la différence. C’est une belle course et qui me plaît. Reste à savoir comment je vais passer l’ultime difficulté, le Larmont. »

Valentin Madouas (Groupama-FDJ)

4ème du Tour du Limousin et auteur d’une très belle saison, le Breton est toujours à la recherche d’un premier succès en 2022.

Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert)

6ème de la Bretagne Classic dimanche dernier, l’Érythréen a déjà terminé deux fois deuxième du Tour du Doubs (2020 et 2021).

Matis Louvel (Arkéa Samsic)

Vainqueur de Druivenkoers – Overijse la semaine dernière, le Normand aura une belle carte à jouer.

Stefan Küng (Groupama-FDJ)

Après avoir remporté le Tour de Poitou-Charentes, le rouleur suisse sera l’un des hommes à suivre.

Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën Team)

6ème du Tour du Limousin, Cosnefroy tentera de lever les bras pour la première fois cette saison.

Guillaume Martin (Cofidis)

Vainqueur du Tour de l’Ain, le grimpeur de la Cofidis devrait être à l’aise avec plusieurs ascensions au programme.

Julien Simon (Team TotalEnergies)

Vainqueur de la première étape du Tour du Limousin, le leader de la coupe de France tentera de jouer les premiers rôles.

Victor Campenaerts (Lotto-Soudal)

Le Belge a retrouvé la victoire il y a quelques semaines lors du Tour de Louvain. Il sera l’un des outsiders.

Dorian Godon (AG2R Citroën Team)

Vainqueur de l’épreuve l’an passé, Godon tentera de conserver sa victoire sur les routes du Tour du Doubs.

Axel Zingle (Cofidis)

Après avoir remporté une étape de l’Arctic Race of Norway, le puncheur français sera l’un des prétendants à la victoire.

Comment suivre le Tour du Doubs 2022 à la TV ?

Eurosport rediffusera l’épreuve le lundi 5 septembre à 17 h.