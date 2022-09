Ce vendredi et ce dimanche auront lieu les GP cyclistes de Québec et de Montréal. À quelques semaines des mondiaux, beaucoup de prétendants au maillot arc-en-ciel seront au départ. Voici la présentation des GP cyclistes de Québec et de Montréal.

GP cycliste de Québec

Le GP cycliste de Québec aura lieu ce vendredi 9 septembre. Créée en 2010, l’épreuve fait partie du calendrier UCI World Tour depuis 2011. Vainqueur en 2018 et 2019, Michael Matthews est le double vainqueur sortant. La course a été annulée en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire. Cette année, les coureurs s’élanceront pour 16 tours de circuit vallonné, pour un total de 201,6 kilomètres à effectuer.

GP Cycliste de Montréal

2 jours plus tard, ce dimanche 11 septembre, aura lieu le GP cycliste de Montréal. L’épreuve a, elle-aussi, été annulée ces deux dernières années en raison du contexte sanitaire. Cette année, les coureurs du peloton s’élanceront pour 221,4 km de course sur un circuit vallonné. Le parcours sera plus exigeant que lors du GP de Québec avec l’ascension de la côte de Camillien-Houde (1,8 km à 8%) en début de tour.

Yvon Caër (directeur sportif Arkéa-Samsic) : « Québec et Montréal sont deux classiques de l’UCI WorldTour qui se disputent sur des circuits, avec 2976 mètres de dénivelé pour la 1ere et presque 4900 pour la seconde. Leurs profils peuvent servir les intérêts de nos leaders : Warren Barguil, Matîs Louvel. Ce sont deux épreuves difficiles, urbaines et on sait que sur ce genre de tracés, la dynamique de course demeure un facteur important. Nous y allons avec de l’ambition. Warren est en phase ascendante depuis sa reprise, et lorsqu’il se trouve dans une telle situation, nous savons qu’il est capable de très belles performances. Matîs est, lui aussi, en condition. Il a démontré toutes ses qualités lors des classiques de printemps

Les favoris du GP cycliste de Québec et de Montréal

Wout Van Aert (Jumbo-Visma)

Vainqueur de la Bretagne Classic, le Belge sera le grandissime favori du GP Cycliste de Québec.

Michael Matthews (Team BikeExchange-Jayco)

Déjà vainqueur du GP de Québec et du GP de Montréal, l’Australien tentera de récidiver.

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

2ème du Tour de France, le Slovène sera là pour préparer les championnats du monde.

Christophe Laporte (Jumbo-Visma)

Vainqueur du Tour du Danemark, le Varois devrait être à l’aise sur ce genre de parcours.

Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert)

6ème de la Bretagne Classic, 4ème du Tour du Doubs, l’Érythréen revient en forme.

Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën Team)

6ème du Tour du Limousin il y a quelques semaines, le puncheur français sera l’un des outsiders.

Matîs Louvel (Arkéa-Samsic)

Vainqueur de Druivenkoers – Overijse et 3ème du Tour du Doubs, le Normand est en forme.

Comment suivre les GP cyclistes de Québec et de Montréal à la TV ?

Le GP cycliste de Québec sera diffusé vendredi à 19 h 45 sur Eurosport 2. Le GP cycliste de Montréal sera diffusé dimanche à 21 h 00 sur Eurosport 2.