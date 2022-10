Le criterium après la F1

Chaque année depuis 2008, le championnat de Formule 1 fait étape à Singapour pour un grand prix dessiné sur un circuit urbain de 5 km, l’un des plus exigeants du calendrier, dompté à cinq reprises par l’Allemand Sebastian Vettel, le maître des lieux. C’est au pied de la gigantesque tribune de The Float que sera également installée l’arche d’arrivée du Tour de France Critérium Singapour.

Le parcours du Tour de France Prudential Singapour Critérium

Au total, le parcours proposé aux coureurs comprend une dizaine de virages, dont une épingle à négocier au bout de Esplanade Bridge, immédiatement avant d’aborder le dernier kilomètre, lorsque le peloton en terminera avec les vingt tours de circuit au programme (64 km). C’est généralement à ce stade de la partie que se concentre sur son effort décisif le recordman de victoires d’étapes Mark Cavendish, déjà inspiré par ce final : « Je suis un grand fan de F1, détaille l’homme aux 34 bouquets glanés sur le Tour. Je regarde le grand prix de Singapour à la télévision, mais j’ai déjà aussi piloté dessus avec ma PlayStation ! C’est la première chose que j’ai faite quand j’ai su que nous allions rouler ici ».

Jonas Vingegaard à Singapour depuis deux semaines

C’est sur le balcon de l’hôtel de ville de Copenhague et devant une foule impressionnante venue le remercier et le féliciter que Jonas Vingegaard a pour la dernière fois porté le Maillot Jaune qu’il a conquis sur les routes de France. « C’était un moment totalement fou », se souvient le coureur danois qui s’apprête maintenant à enfiler son prestigieux habit de lumière, cette fois-ci dans le peloton du Critérium de Singapour.

Accompagné de son épouse Trine et de leur fille Frida, le vainqueur a déjà pris de l’avance sur ses adversaires de dimanche, puisqu’il a posé ses valises il y a près de deux semaines dans la « ville du lion » après des vacances bien méritées aux Maldives : « nous avons bien visité les lieux et notamment les superbes jardins qu’il y a ici. Cela m’a permis de m’habituer au climat, très chaud et très humide… c’est vraiment différent du Danemark. En tout cas, ce sera encore un sentiment très spécial de porter le Maillot Jaune, surtout que cela donne l’occasion d’apporter ici un parfum de Tour de France ».

Dans l’après-midi, le vainqueur du Tour 2022 a été rejoint par ses coéquipiers Sepp Kuss et Rohan Dennis, avec qui il représentera Jumbo-Visma sur le Critérium dimanche après-midi. On retrouvera aussi Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali, Chris Froome, Michael Matthews ou encore Caleb Ewan.

Fêter le vélo à Singapour

L’idée est née il y a un peu plus de trois ans de voir les coureurs du Tour de France investir les rues de Singapour dans le cadre d’un Critérium. Le projet, retardé dans un premier temps par l’épidémie de Covid, a été confié à la structure australienne TEG entertainment. Son directeur pour l’Asie, Brendon Bainbridge, s’applique à mettre en musique le spectacle qui mobilisera le cœur de la ville tout au long du week-end.

« L’objectif, c’est de pouvoir transmettre plus largement l’intérêt pour le cyclisme de compétition, explique l’Australien établi à Singapour. Le Tour de France et ses champions sont naturellement les meilleurs ambassadeurs pour toucher le public. Il y a de plus en plus de cyclistes amateurs à Singapour et le pays fait beaucoup d’efforts pour développer la pratique sportive. La culture cycliste peut très facilement séduire ici, comme cela a été fait avec la Formule 1 les dernières années. D’ailleurs nous pensons qu’il y aura beaucoup de spectateurs dans les rues et sur le site d’arrivée dimanche, ainsi que pour toutes les animations que nous avons prévues ». Dès samedi matin, des randonnées à vélo sont en effet ouvertes à tous dans le cadre du « Cycling Festival », tandis que les coureurs seront présentés au public sur le site d’arrivée, la soirée s’achevant par un grand concert.

