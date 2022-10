Le Giro d’Italia 2023 a dévoilé son parcours pour la 106ème édition. Le parcours du Giro 2023 comportera huit étapes adaptées aux sprinters, trois contre-la-montre totalisant 70,6 km (dont le contre-la-montre du Mont Lussari), sept étapes de montagne, avec autant d’arrivées en côte, et quatre étapes intermédiaires. Les coureurs grimperont un total de 51 300 m de dénivelé et parcourront une distance de 3 448,6 km.

La Grande Partenza partira de la région des Abruzzes et débutera par un contre-la-montre individuel sur la piste cyclable de la Costa dei Trabocchi. Tout au long de la course, une étape passera et se terminera en Suisse, avec une arrivée en côte à Crans Montana, sur l’étape du Cima Coppi 2023 : le col du Gran San Bernardo (2 469 m). La grande finale du Giro 2023 se terminera à Rome pour la cinquième fois de son histoire.

Le profil du parcours du Giro Italia 2023

Les étapes et leur profil en détail suivront dans un autre article.