Présentation des coureurs de La Vuelta 2022 à Utrecht

Les 22 équipes, avec leurs 183 coureurs, ont salué la foule à Utrecht. A la veille de la Gran Salida de La Vuelta 22 dans la ville néerlandaise. À l’occasion d’une cérémonie animée et colorée, les héros en puissance de l’épreuve se sont présentés tour à tour sur la scène installée sur la place Vredenburg. Avant de repartir en bateaux sur les canaux de la ville. Vendredi matin, à 11h, au siège de La Vuelta 22 à Utrecht, Sharon Dijksma (maire d’Utrecht), David Escudé (conseiller municipal de Barcelone pour les sports) et Javier Guillén (directeur général de La Vuelta) célébreront la passation de pouvoir d’Utrecht à Barcelone, qui accueillera le départ de La Vuelta 23. La course débutera dans la soirée, avec le départ de Burgos-BH à 18h30.

Roglic vise une quatrième victoire historique

Pour la troisième année consécutive, Primož Roglič (Jumbo-Visma) prend le départ de La Vuelta avec le dossard numéro 1 sur le dos, en tant que champion en titre visant de nouveaux succès sur le Grand Tour espagnol. Un quatrième succès consécutif serait une première dans l’histoire de l’épreuve. « C’est vraiment un objectif spécial, c’est ce qu’on vise”, a expliqué jeudi la star slovène, qui semblait optimiste sur sa condition un mois après avoir dû abandonner le Tour de France avec des vertèbres fracturées : “Ça va vraiment mieux. J’ai recupéré, je ressens encore quelque chose de temps en temps mais on va voir. Maintenant, je suis là, et quand je viens, je suis prêt. Nous verrons dans les prochains jours et les prochaines semaines ce que ça veut dire.” Selon le capitaine de route Robert Gesink, la présence de Roglič ne peut que signifier qu’il est prêt à livrer bataille : « Un coureur de son niveau, avec tout ce qu’il a fait ces dernières années, ne vient sur une course comme celle-ci que s’il pense qu’il peut y faire quelque chose. »

La dernière de Valverde, 20 ans après

Pas moins de vingt ans après ses débuts sur La Vuelta, en 2002, Alejandro Valverde fait ses adieux à une épreuve dont il est devenu un des plus grands champions. Avec une victoire finale en 2009, 7 podiums au classement général et 12 victoires d’étape.

“La Vuelta est de loin le Grand Tour que j’aime le plus”, a souligné le vétéran espagnol. “J’y ai pris beaucoup de plaisir : sept podiums, de nombreuses victoires, l’affection du public… J’espère en profiter et bien faire. Si je peux remporter une victoire d’étape, ce serait très bien pour moi, et faire un bon travail pour soutenir l’équipe serait très gratifiant.” Pour cette occasion très spéciale, les coureurs Movistar porteront un maillot blanc avec des impressions rappelant les plus grandes conquêtes de Valverde. « Hier, on plaisantait qu’ils devraient le laisser gagner l’étape de Madrid », a expliqué son coéquipier Enric Mas avant d’évoquer sa situation, quelques semaines après avoir abandonné le Tour de France avec le Covid-19 : « On est là très peu de temps après le Tour et, même si j’ai fait un petit “reset”, j’ai encore de quoi être le même Enric qu’avant. On verra d’abord comment on sort du contre-la-montre par équipe et ensuite on avancera au jour le jour. C’est ma course à domicile, où je me suis toujours senti très à l’aise et où je peux me relancer.”

Les ambitions partagées d’Evenepoel et Alaphilippe

Parmi les stars les plus attendues de cette édition de La Vuelta, Remco Evenepoel et Julian Alaphilippe. Ils ont exprimé leur confiance dans leur capacité à viser différents succès ensemble.

« Ce n’est pas compliqué d’avoir deux buts différents dans l’équipe », a assuré Alaphilippe. “Je suis ici pour essayer de gagner une étape. Remco est notre leader pour le général, c’est clair, et il aura un soutien total de l’équipe.” De retour sur La Vuelta cinq ans après y avoir gagné une étape, le Français s’avance avec « beaucoup de grinta pour briller jusqu’à la fin de la saison, et ça commence sur La Vuelta ».

Quant à Evenepoel, il veut “se concentrer sur l’objectif des trois semaines, mais plus on remporte de victoires d’étapes, mieux c’est. La première étape est déjà très importante pour nous avec le contre-la-montre par équipe. C’est difficile de parler du classement final, car on ne sait jamais ce qui peut se passer sur trois semaines. Nous avons des ambitions. Moi personnellement et l’équipe aussi, et on s’est tous très bien préparés pour combiner les étapes et le classement général.”

Comment suivre La Vuelta 2022

