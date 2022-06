Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a remporté la 5ᵉ et dernière étape du Tour de Slovénie. Il devance au sprint Matej Mohoric (Bharain-Victorious) et son coéquipier Rafal Majka. Maillot vert de leader sur les épaules, Pogacar signe sa 2ᵉ victoire de la semaine et s’adjuge le classement général de l’épreuve pour la deuxième année consécutive. Semaine plus que réussie pour UAE Emirates qui a remporté 4 des 5 étapes du Tour de Slovénie (Majka x2 et Pogacar x2).

Les classements du Tour de Slovénie