Marianne Vos a remporté la troisième étape du Tour d’Italie femmes au sprint. Sa victoire intervient un jour au lendemain de sa deuxième place. La coureuse néerlandaise de 35 ans a attaqué tôt dans le sprint du peloton. Elle est restée devant Charlotte Kool et Elisa Balsamo. C’est la 31ème victoire d’étape de Vos sur la course italienne. Elle devance Charlotte Kool (DSM) et Elisa Balsamo (Trek-Segafredo).

Marianne Vos suite à sa victoire :

« Je voulais essayer à nouveau après la deuxième place d’hier, donc je suis heureuse que cela ait fonctionné », a déclaré Vos. « Nous savions qu’il y avait de grandes chances d’avoir un sprint massif aujourd’hui. Le final était assez technique. L’équipe m’a parfaitement mis en position, mais c’était difficile de tenir la position dans les virages. J’ai suivi la roue de Romy et elle m’a bien délivré dans le dernier kilomètre. Je vais profiter de cette victoire et demain, pendant la journée de repos, nous verrons quelles opportunités il reste. »

Le classement du Giro feminin 2022