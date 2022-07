Annemiek van Vleuten a remporté aujourd’hui la 4ème étape du Tour d’Italie Féminin. Elle s’impose facilement à l’issue d’une échappée qu’elle aura mené à bien en compagnie de Mavi Garcia (UAE Team Emirates) et l’Italienne Marta Cavalli (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope). La Néerlandaise enfile par la même occasion le maillot rose de leader du classement général avec 25 » d’avance sur Mavi Garcia et 57 » sur Marta Cavalli.

Réaction d’Annemiek van Vleuten :

» L’étape d’aujourd’hui est peut-être une leçon apprise de Johan Cruyff, le célèbre joueur de football néerlandais, selon laquelle » attaquer est la meilleure façon de se défendre « . Nous savions à l’avance que cette étape allait être très difficile, avec des descentes délicates, un mauvais asphalte – en tant que prétendant au titre de champion du monde, vous ne voulez pas vous mettre la pression dans ce genre de journée, vous voulez rester en sécurité, et donc vous avez une mentalité différente dans les descentes, sans prendre de risques. D’un autre côté, il y avait aussi la possibilité qu’ils essaient de me mettre sous pression dans les descentes, dans les montées à mi-parcours, et j’ai donc pensé qu’attaquer était le meilleur moyen de réduire le groupe. »

Le classement du Tour d’Italie féminin 2022