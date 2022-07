Oier Lazkano (Movistar Team) a remporté la 2ᵉ étape du Tour de Wallonie en solitaire. Sorti dans le final de l’étape, il devance Loic Vliegen (Intermarché-Wanty-Gobert) et Jesus Herrada (Cofidis). Vainqueur de la 1ʳᵉ étape, Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl) a terminé dans le peloton à plus de 8 minutes et perd son maillot de leader. 4ᵉ de l’étape, Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck) s’empare de la tête du classement général.

