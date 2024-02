Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce jeudi, la 3ᵉ étape de l’AlUla Tour. À une trentaine de kilomètres de l’arrivée, suite à un changement de direction, plusieurs équipes décident d’accélérer pour créer des bordures. Ce coup de vis fait des dégâts dans le peloton. Seuls 36 coureurs parviennent à rester dans le premier groupe. Victime d’une crevaison au plus mauvais moment, le leader du classement général Søren Wærenskjold se situe à un troisième échelon de la course. Dans les 5 derniers kilomètres de l’arrivée, alors que le peloton est désorganisé, les attaques fusent en tête de course, mais les coéquipiers des sprinters veillent au grain. Dans la dernière ligne droite, Tim Merlier s’impose facilement au sprint devant Arvid de Kleijn (Tudor Pro Cycling Team) et Casper van Uden (Team dsm-firmenich PostNL). Vainqueur de la 1ʳᵉ étape, van Uden récupère le maillot vert de leader du classement général, 02″ devant Merlier.

Le classement de la 3ᵉ étape de l’AlUla Tour