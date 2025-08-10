Frederik Dversnes (Uno-X Mobility) a remporté, ce dimanche, la 4ᵉ étape de l’Arctic Race of Norway 2025. Au terme d’une course de mouvement, le Norvégien s’est imposé au sprint devant Corbin Strong (Israel – Premier Tech), qui remporte le classement général, et Davide Ballerini (XDS Astana Team). Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) et Christian Scaroni (XDS Astana Team) complètent le podium final.

Le classement de la 4ᵉ étape de l’Arctic Race of Norway
  1. Frederik Dversnes
  2. Corbin Strong
  3. Davide Ballerini

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : ARN