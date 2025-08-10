Frederik Dversnes (Uno-X Mobility) a remporté, ce dimanche, la 4ᵉ étape de l’Arctic Race of Norway 2025. Au terme d’une course de mouvement, le Norvégien s’est imposé au sprint devant Corbin Strong (Israel – Premier Tech), qui remporte le classement général, et Davide Ballerini (XDS Astana Team). Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) et Christian Scaroni (XDS Astana Team) complètent le podium final.
