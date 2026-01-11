Non conservé par la Picnic PostNL cet hiver, Patrick Eddy a remporté les championnats d’Australie devant Luke Plapp.

Patrick Eddy (Team Brennan) est le nouveau champion d’Australie de la course en ligne. Alors que Luke Durbridge (Jayco-AlUla) était seul en tête, Luke Plapp a roulé sur son propre coéquipier dans le final, emmenant avec lui Patrick Eddy. Ce dernier ne se fait pas prier et s’impose au sprint devant Plapp. Non conservé par la Picnic PostNL cet hiver, Eddy décroche sa première victoire chez les professionnels, lui qui évolue désormais en Continental avec le Team Brennan. Oscar Chamberlain complète le podium pour la Décathlon CMA CGM.

UAU! Boa polémica para começar o ano, disasterclass por parte da Jayco ao perseguir o seu corredor destacado no último klm e perder no sprint😱 Luke Plapp demasiado confiante? Parabéns a Patrick Eddy! #RoadNats26 🇦🇺pic.twitter.com/kL3bjlcm9w — CyclingVision🚴‍♂️ (@cyclingvisionPT) January 11, 2026

Le classement des championnats d’Australie 2026

Patrick Eddy Luke Plapp Oscar Chamerlain

