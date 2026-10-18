Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce dimanche, la 44ème édition du Chrono des Nations. Au terme de ce contre-la-montre individuel roulant de 45.43 km disputé autour des Herbiers, le champion du monde de la discipline a signé le meilleur temps en 49:53″, à plus de 54.5 km/h de moyenne. Il devance Luke Plapp (UAE Team Emirates – XRG), +2:11″, et Stefan Küng (Tudor Pro Cycling Team), +2:27″. Maxime Decomble (Groupama-FDJ United) prend la 4ème place à 2:34″. Evenepoel clôture sa saison 2026 par une victoire, la 14ème de l’année. Chez les femmes, Maëva Squiban (UAE Team L’IMAD) a été la plus rapide sur le parcours de 27.23 km. Elle devance la Canadienne Nadia Gontiva (Liv AlUla Jayco), +24″, et Juliette Berthet (FDJ United – Suez), +39″.

Remco Evenepoel triomphe sur le #ChronodesNations, le Belge s’offre une démonstration devant Jay Vine et Stephan Kung avec plus de deux minutes d’avance ! #LesRP https://t.co/IKeMeb9HGY — Eurosport France (@Eurosport_FR) October 18, 2026

Le classement du du Chrono des Nations 2026

Remco Evenepoel Luke Plapp Stefan Küng



