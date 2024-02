Axel Laurance (Alpecin-Deceuninck) remporté, ce jeudi, la 2ᵉ étape de l’Étoile de Bessèges. Après l’annulation de la 1ʳᵉ étape ce mercredi, l’Étoile de Bessèges débutait officiellement ce jeudi avec 163,5 kilomètres de course entre Marguerittes et Rousson au programme de cette deuxième étape. Dans un final très nerveux, marqué par plusieurs chutes, ce sont les Lidl-Trek de Mads Pedersen qui abordent la difficulté finale en tête. Dans les 200 derniers mètres, Rémy Rochas (Groupama-FDJ) lance les hostilités, mais c’est Axel Laurance qui parvient à faire la différence. Le champion du monde Espoirs résiste au retour de Mads Pedersen et signe sa deuxième victoire chez les professionnels. Il devance Mads Pedersen (Lidl-Trek) et Kévin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels). Laurance s’empare du premier maillot de leader de cette 54ᵉ édition de l’Étoile de Bessèges.

Axel Laurance vainqueur en costaud ! Le Français remporte la deuxième étape de l'Étoile de Bessèges de justesse devant Mads Pedersen ! #lequipeVELO pic.twitter.com/nkbL5HYag8 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) February 1, 2024

Le classement de la 2ᵉ étape de l’Étoile de Bessèges