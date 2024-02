Samuel Leroux (Van Rysel – Roubaix) a remporté, ce samedi, la 4ᵉ étape de l’Étoile de Bessèges. Dans l’ascension finale de la côte de Tharaux (4,4 km à 4,7%) les rescaoés de l’échappée du jour, Jonas Iversby Hvideberg (Uno-X Mobility), Stefan Bisseger (EF Education-EasyPost), Samuel Leroux et Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale Team) comptent toujours quelques longueurs d’avance. Alors que le peloton n’est plus qu’à quelques longueurs, Samuel Leroux s’impose au sprint au bout de l’effort devant Stefa Bisseger et Dries De Bondt. Mads Pedersen (Lidl-Trek) conserve la tête du classement général à la veille du contre-la-montre final dans les rues d’Alès.

Les échappés ont résisté au peloton sur la quatrième étape de l'Étoile de Bessèges, et Samuel Leroux décroche une victoire de prestige pour son équipe Van Rysel-Roubaix ! #lequipeVELO pic.twitter.com/CsKDm1BqFh — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) February 3, 2024

Le classement de la 4ᵉ étape de l’Étoile de Bessèges