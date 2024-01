La 1ʳᵉ étape de l’Étoile de Bessèges 2024, qui devait avoir lieu ce mercredi 31 janvier, est annulée en raison des manifestations agricoles.

L’Étoile de Bessèges 2024 ne débutera finalement pas ce mercredi 31 janvier, comme prévu. En raison des manifestations des agriculteurs dans le département du Gard, la préfecture a demandé aux organisateurs d’annuler la 1ʳᵉ étape. « Compte tenu du contexte social actuel dans le département, la préfecture du Gard a demandé aux organisateurs d’annuler la première étape de l’Étoile de Bessèges qui devait se dérouler le mercredi 31 janvier 2024 entre Bellegarde et Bellegarde », indique Claudine Fangille, la présidente de la course. L’Étoile de Bessèges 2024 devrait donc débuter ce jeudi et ne durer que quatre étapes.