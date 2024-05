Jonathan Milan (Lidl-Trek) a remporté, ce mercredi, la 11ᵉ étape du Giro d’Italia. Dès les premiers hectomètres, trois hommes ont pris la bonne échappée du jour. À l’avant, on retrouve, Thomas Champion (Cofidis) et les coureurs de la Visma | Lease a Bike Edoardo Affini et Tim Van Dijke. Mais derrière, les équipes de sprinters contrôlent l’écart et reprennent les trois fuyards à 35 kilomètres de l’arrivée.

Dans la dernière ligne droite, Tim Merlier (Soudal Quick-Step) est parfaitement emmené et lance son sprint le premier, mais le Belge se fait déborder par Jonathan Milan, qui s’impose dans les rues de Francavilla al Mare. Merlier avait franchi la ligne en deuxième position, mais a été déclassé par les commissaires pour avoir bloqué Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) dans le sprint final. Milan s’impose pour la deuxième fois sur ce Giro 2024 devant Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) et Giovanni Lonardi (Polti Kometa) et conforte son maillot cyclamen.

🔻 A very hectic final kilometer, with a massive crash in the middle of the sprint, but a pure display of sheer power from the fastest man of this race ⏮ The @Continentaltire Ultimo Kilometro ⤵️#GirodItalia#LastKm | #Continental #ContinentalItalia #SafetySponsorOfTheRoad pic.twitter.com/JhCn08YQ3I — Giro d'Italia (@giroditalia) May 15, 2024

La réaction de Jonathan Milan :

« Gagner, ce n’est pas seulement les 20 secondes du sprint qui font la victoire au final. Cela vient de tout le travail que nous avons fait auparavant en équipe. La façon dont ils m’ont soutenu et m’ont poussé à sprinter, c’est ce qui fait que je suis content, je les remercie du fond du cœur. C’est toujours difficile de sprinter sur des routes droites et de trouver le bon moment pour réagir quand quelqu’un comme Tim Merlier lance aujourd’hui le sprint. Mais ça s’est bien passé. C’est vraiment spécial de remporter une deuxième étape, cette fois avec le maillot cyclamen. L’année dernière, après ma victoire, j’étais toujours là dans les sprints, mais je n’ai pas pu en gagner une autre. C’est important d’apprendre des erreurs que j’ai commises dans le passé ».

Le classement de la 11ᵉ étape du Giro d’Italia

Jonathan Milan Kaden Groves Giovanni Lonardi

