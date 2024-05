Milan Fretin (Cofidis) a remporté, ce mardi, la 1ʳᵉ étape des 4 Jours de Dunkerque. Dans les rues du Touquet, le coureur belge s’est imposé au sprint devant Paul Hannequin (Nice Métropole Côte d’Azur) qui avait tenté le coup du kilomètre. Sam Bennett (Décathlon AG2R La Mondiale) complète le podium. Après les récentes victoires de Benjamin Thomas sur le Giro et d’Axel Zingle sur les Boucles de l’Aulne, il s’agit du troisième succès de la Cofidis cette saison, le tout en moins d’une semaine !

Redécouvrez en vidéo le dernier kilomètre de la première étape entre Dunkerque et Le Touquet remportée par Milan Frerin (@TeamCOFIDIS )@CorsaireTV @hautsdefrance @Dunkerque #4JDD pic.twitter.com/uDUJeE34je — 4 Jours de Dunkerque / GP des Hauts-de-France (@4JDDunkerque) May 14, 2024

La réaction de Milan Fretin :

« Je suis vraiment super content ! C’est ma première victoire de l’année, mais aussi la première avec ma nouvelle équipe. C’était un final particulièrement difficile, surtout avec la pluie. On a essayé de batailler à l’avant du peloton et l’équipe a fait un super travail pour me positionner. Je tiens à les remercier, ils ont fait un super travail, ils ont cru en moi et ça m’a permis de gagner. Il y avait du stress parce que je savais qu’ils allaient bosser pour moi. C’est un moment que j’attendais depuis longtemps bien sûr, mais je suis vraiment heureux que ça soit arrivé aujourd’hui ! »

Le classement de la 1ʳᵉ étape des 4 Jours de Dunkerque

Milan Fretin Paul Hannequin Sam Bennett

