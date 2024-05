Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost) a remporté, ce mercredi, la 17ᵉ étape du Giro d’Italia. En début de course, dans le Passo Sella, un groupe de 10 coureurs parvient à s’extirper du peloton. À l’avant, on retrouve notamment Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), Nairo Quintana (Movistar Team), ou encore Damiano Caruso (Bahrain-Victorious). Mais derrière, l’équipe dsm-firmenich PostNL de Romain Bardet roule et on assiste à un regroupement général à 60 kilomètres de l’arrivée.

💙 Results of the GPM at the Passo Brocon: 🥇 🇩🇪 Georg Steinhauser (EFE)

🥈 🇪🇷 @AmanuelAmanyel3 (LTK)

🥉 🇮🇹 Christian Scaroni (AST) #GirodItalia pic.twitter.com/EVAvFRgCKe — Giro d’Italia (@giroditalia) May 22, 2024

Après un moment de temporisation, Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost) et Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl-Trek) reprennent quelques longueurs d’avance. Sur le sommet du Passo Brocon, l’Allemand distance l’Érythréen. Dans la descente, Steinhauser creuse l’écart et aborde la dernière difficulté du jour avec 3 minutes d’avance sur le groupe maillot rose. À 22 ans, il signe sa première victoire chez les professionnels devant Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) qui a distancé ses concurrents à 2 kilomètres de l’arrivée. Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) complète le podium.

🔥 And @TamauPogi goes again!!!

P2 is up for grabs for the Maglia Rosa 💗#GirodItalia pic.twitter.com/CJk8oaLpIE — Giro d’Italia (@giroditalia) May 22, 2024

La réaction de Georg Steinhauser :

« J’ai eu beaucoup de plaisir sur la route aujourd’hui. Il faut aimer souffrir pour ça. Rouler devant tout le monde est une sensation incroyable et aller jusqu’à l’arrivée est super spécial. Je savais qu’il fallait être le plus léger possible pour gagner une étape du Grand Tour, c’est pour ça que j’ai enlevé ce qui n’était pas nécessaire, les gants et les étoffes. J’ai aussi roulé sans capteur de puissance. J’aime juste suivre mes sensations, je n’ai jamais vraiment eu d’idole. Même mon père ne voulait pas s’immiscer dans ma carrière parce que sa carrière et la mienne datent d’époques très différentes, mais j’ai beaucoup regardé le cyclisme. Aujourd’hui, c’est la première fois que je réalise moi-même quelque chose d’aussi spécial et j’en suis très heureux ».

Le classement de la 17ᵉ étape du Giro d’Italia

Georg Steinhauser Tadej Pogačar Antonio Tiberi

Results powered by FirstCycling.com