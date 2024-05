Olav Kooij (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce dimanche, la 9ᵉ étape du Giro d’Italia. Deux coureurs de la Polti Kometa, Andrea Pietrobon et Mirco Maestri ont ouvert la route pendant de nombreux kilomètres. À 27 kilomètres de l’arrivée, alors que certains sprinters sont distancés à l’arrière du peloton, Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) passe à l’offensive. Quelques hectomètres plus loin, il est rejoint par Ewen Costiou (Arkéa-B&B Hotels).

🇫🇷 Attack from @alafpolak1!! The frenchman joined the riders from @TeamPoltiKometa, with 🇮🇹 Nicola Conci (ADC)

🇬🇧 @LewisAskey and 🇺🇸 @Kvermaerke have later made the lead group, to have a 6-man lead group #GirodItalia pic.twitter.com/fWlogzuaW7

— Giro d'Italia (@giroditalia) May 12, 2024