Andrea Vendrame (Décathlon AG2R La Mondiale) a remporté, ce vendredi, la 19ᵉ étape du Giro d’Italia. En début d’étape, beaucoup de coureurs veulent prendre la bonne échappée jour. Finalement, un groupe de 19 coureurs s’extirpe du peloton dont Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), très actif à l’avant de la course. Le Français multiplie les attaques, mais va manquer de fraîcheur dans le final.

