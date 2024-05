« C’est un rêve devenu réalité, une victoire incroyable. Après avoir gagné sur la Vuelta et le Tour, j’ai réussi à remporter une étape dans tous les Grands Tours. Ce n’est pas quelque chose que tout le monde possède et c’est quelque chose de grand dans le cyclisme. Je l’ai fait. Je n’ai pas vraiment eu peur de l’incident que j’ai eu en ville. C’est arrivé suite à une crevaison, car je voulais m’arrêter avant le virage, ce n’était pas grave et l’équipe m’a ramené rapidement. Je ne connaissais pas bien la montée, mais je pense que nous avions un bon plan. J’ai accéléré après le dernier relai de Rafal Majka. Le rêve était de prendre la Maglia Rosa et maintenant, je peux me détendre pendant quelques jours ».