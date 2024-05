Après la première journée de repos, les coureurs ont rendez-vous avec une nouvelle arrivée au sommet. Voici la présentation de la 10ᵉ étape du Giro d’Italia 2024.

Après avoir rejoint la Via Appia, la route commence à monter lentement jusqu’à Montesarchio. Il y a ensuite des ascensions non classées et la montée de Camposauro qui mène d’abord à Solopaca et ensuite à Guardia Sanframondi. La route est de largeur moyenne, avec un revêtement parfois usé et de nombreux virages. Après Cerreto Sannita, après avoir passé le tunnel illuminé qui mène à la vallée du Titerno, commence la longue montée finale de 18 km à 5,6%. Les derniers kilomètres présentent une pente régulière à 7 % avec des passages plus prononcés dans le dernier kilomètre. L’échappée devrait avoir ses chances, à moins que l’équipe UAE Team Emirates n’en décide autrement.

Nos favoris : Tadej Pogačar, Romain Bardet, Damiano Caruso, Esteban Chaves.

Comment suivre l’étape ? Dès 13 h 05 sur Eurosport 1.

Arrivée prévue entre 16 h 58 et 17 h 27.