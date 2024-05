Ce vendredi, les coureurs s’élancent pour 157 kilomètres entre Mortegliano et Sappada. Voici la présentation de la 19ᵉ étape du Giro d’Italia.

L’étape commence par remonter la vallée du Tagliamento, en passant par San Daniele del Friuli, Forgaria nel Friuli et Peonis. Après Tolmezzo commence la succession de montées qui mènent à l’arrivée. À 2 km, les coureurs tournent à droite et la route se redresse (jusqu’à 10%) jusqu’au centre-ville, où la pente se maintient à environ 5% pour atteindre le dernier kilomètre. Une courte descente mène alors à la dernière ligne droite, longue de 400 m et large de 6 m. L’échappé devrait avoir de de belles chances de se disputer la victoire d’étape.

Nos favoris : Laurence Pithie, Julian Alaphilippe, Jonathan Narvaez, Quinten Hermans, Jan Tratnik.

Comment suivre l’étape ? Dès 13 h 10 sur Eurosport 1.

Arrivée prévue entre 16 h 59 et 17 h 26.