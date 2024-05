Dernière explication entre les favoris attendue ce samedi sur les pentes du Monte Grappa. Voici la présentation de la 20ᵉ étape du Giro d’Italia.

Départ du lac de Santa Croce, descente vers Vittorio Veneto et le mur Ca’ del Poggio qui mène à la région du Prosecco. Après avoir traversé la rivière Piave, le parcours rejoint les pentes du Monte Grappa où, à partir de Semonzo, il faut grimper deux fois jusqu’au Sacrario. À mi-descente (en direction de Romano d’Ezzelino), le peloton passera à chaque fois par Ponte San Lorenzo pour gravir la courte, mais raide (plus de 10 %) montée de Pianaro. Après la deuxième descente, la course se poursuit jusqu’à l’arrivée. L’ascension du Monte Grappa serpente avec de nombreux virages et épingles à cheveux sur une route de montagne moyenne et étroite pendant plus de 18 km à une moyenne de 8 % avec des pointes à 14 %.

Nos favoris : Tadej Pogačar, Romain Bardet, Giulio Pelizzari, Damiano Caruso.

Comment suivre l’étape ? Dès 11 h 50 sur Eurosport 1.