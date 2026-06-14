Liam Slock (Lotto-Intermarché) a remporté, ce dimanche, la 62ème édition du Grand Prix du Canton d’Argovie, en Suisse. Dans l’ascension finale de Rotberg, trois coureurs font la diffèrence avec Richard Carapaz (EF Education – EasyPost), Aleksandr Vlasov (Red Bull Bora-Hansgrohe) et Liam Slock. Le Belge est le plus explosif et fait la diffèrence au sprint mais il chute au moment de célébrer sur la ligne ! La victoire lui est tout de même attribuée puisqu’il a franchi la ligne devant ses concurrents. Il décroche dons sa première victoire chez les professionnels devant Vlasov et Carapaz. Pour son retour à la compétition, Thibau Nys (Lidl-Trek) prend la 4ème place, devant Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team), 5ème.

Le classement du Grand Prix du Canton d’Argovie 2026

  1. Liam Slock
  2. Aleksandr Vlasov
  3. Richard Carapaz

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