Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) a remporté, ce jeudi, la 1ʳᵉ étape de La Route d’Occitanie. Dans un final d’étape marqué par les bordures, un groupe d’une vingtaine de coureurs s’est jouée la victoire au sprint. Van den Berg s’est montré le plus rapide devant et Sandy Dujardin (Team TotalEnergies) et Paul Penhoët (Groupama-FDJ). 2ème du sprint, Elia Viviani a été rétrogradé par les commissaires pour avoir mis un coup d’épaule durant son sprint. Van den Berg signe la deuxième victoire de sa carrière et s’empare de la tête du classement général.

Le classement de la 1ʳᵉ étape de la Route d’Occitanie