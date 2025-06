Raúl García Pierna (Arkéa – B&B Hotels) a remporté, ce mercredi, la 1ʳᵉ étape de la Route d’Occitanie 2025, de retour au calendrier après l’annulation de l’épreuve en 2024. Au terme de ce contre-la-montre vallonné de 10,5 km entre Saint-Affrique et Roquefort-sur-Soulzon, l’ancien champion d’Espagne de la discipline a signé le meilleur temps en 15:28″, à près de 41 Km/h de moyenne. Il devance son coéquipier Cristian Rodríguez, +04″, et Sander De Pestel (Décathlon AG2R La Mondiale), +08″. García Pierna décroche sa deuxième victoire chez les professionnels et prend la tête du classement général.

🇪🇸 Raúl García Pierna se lleva la etapa inaugural en Ruta de Occitania. ⛰️ Cronoescalada de 10km, mismo formato y cuatro kilómetros menos del Campeonato de España en 9 días. Ⓜ️ Movistar Team vuelve a sonar con fuerza para García Pierna en 2026 tras el sí, pero no, de 2024. pic.twitter.com/FA6CXUvAKM — Jaime Gómez (@Rincon_Deporte) June 18, 2025

Le classement de la 1ʳᵉ étape de la Route d’Occitanie 2025

Raúl García Pierna Cristian Rodríguez Sander De Pestel

