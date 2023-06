Simon Carr (EF Education-EasyPost) a remporté, ce dimanche, la 4ème et dernière étape de La Route d’Occitanie 2023. Échappé en compagnie de Lars van den Berg (Groupama-FDJ), les deux hommes ont réussi à résister au retour du groupe des favoris dans les derniers kilomètres. Simon Carr s’impose au sprint devant van den Berg et signe sa 2ème victoire de la saison. Derrière, Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) règle le groupe des favoris au sprint et prend la 3ème place de l’étape. Vainqueur de l’étape reine hier, Michael Woods (Israel – Premier Tech) remporte La Route d’Occitanie pour la deuxième année consécutive. Sur le podium final, il devance Cristian Rodriguez (Arkéa-Samsic), +10″ et Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost), +41″.

Le classement de la 4ème étape de La Route d’Occitanie