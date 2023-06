La Route d’Occitanie 2023 débute ce jeudi 15 juin. Voici le parcours et les favoris de cette 47ème édition.

La 47ème édition de La Route d’Occitanie débute ce jeudi 15 juin. Les coureurs s’élanceront pour 4 étapes à travers la région. Créée en 1977, l’épreuve est inscrite au calendrier UCI Europe Tour. L’an dernier, Michael Woods (Israel – Premier Tech) avait reporté le classement général devant Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) et Jesus Herrada (Cofidis).

Le parcours de La Route d’Occitanie 2023

1ʳᵉ étape : Narbonne – Gruissan (184.3 km)

Les sprinters seront attendus lors de cette première étape. Avec 184,3 kilomètres au programme entre Narbonne et Gruissan et aucune difficulté majeure au programme dans le final, on devrait assister à un sprint massif.

2ème étape : Cazouls-lès-Béziers – Graulhet (182 km)

Les coureurs partiront de l’Hérault, à Cazouls-lès-Béziers, direction le Tarn pour une arrivée à Graulhet. L’étape sera vallonnée avec le Col de Fontfroide (11,8 km à 6,6%) avant le Col du Montalet (4,8 km à 8,2%) et la dernière montée du jour, la Côte de Ganoubre à la Glévade (2,4 km à 6,9%). Les sprinters pourraient être mis en difficulté, mais on devrait tout de même assister à un sprint dans les rues de Graulhet.

3ème étape : Gimont – Nistos (189 km)

C’est l’étape reine de cette Route d’Occitanie. Cette 3ème étape emmènera les coureurs au Col de Larrieu (4,6 km à 6,8%) avant le Col de Menté (10,9 km à 6,6%) et la montée finale de Nistos Cap Nestès (13,1 km à 6,9%). Les grimpeurs se disputeront la victoire d’étape.

4ème étape : Saint-Gaudens – Saint-Girons (164.7 km)

Parcours vallonné au programme de cette 4ème et dernière étape avec l’ascension du Col de la Core (14,1 km à 5,9%) et du Col de Latrape (5,9 km à 7,2%), dont le sommet est situé à plus de 35 kilomètres de l’arrivée. La victoire devrait se jouer au sprint entre les favoris, à moins que l’échappée ne parvienne à aller au bout.

Roger Tréhin, directeur sportif Arkéa-Samsic : « Comme chaque année, le parcours en Occitanie est difficile et les scénarios sont imprévisibles. La première étape devrait favoriser les sprinteurs, nous ferons tout pour mettre Nacer dans les meilleures dispositions. Sur la traditionnelle 3ème étape avec cette arrivée au sommet à Nistos, le classement général pourrait s’y dessiner. Pour cet objectif, nous pourrons compter sur Elie et Cristián. Mais nous avons cette année les 2ème et 4ème étapes qui sont très piégeuses avec à chaque fois des cols qui se dressent sur leurs profils. Elles peuvent être taillées pour les baroudeurs et opportunistes, mais se révéler très piégeuses : il faudra se montrer vigilants. »

Ruben Guerreiro (Movistar Team)

Vainqueur du Saudi Tour en début de saison, il sera l’un des favoris.

Michael Woods (Israel – Premier Tech)

Le Canadien tentera de conserver sa victoire.

Simon Carr (EF Education-EasyPost)

Le Britannique vient de terminer 3ème du Mont Ventoux Dénivelé Challenge.

Lucas Plapp (Ineos Grandiers)

Le champion d’Australie a terminé 3ème de l’UAE Tour en début de saison.













Cristian Rodriguez (Arkéa-Samsic)

Le grimpeur espagnol sera le leader de l’équipe Arkéa-Samsic.

Einer Rubio (Movistar Team)

Vainqueur d’une étape sur le Giro, il sera à surveiller.

Jesus Herrada (Cofidis)

3ème l’an passé, il tentera de monter sur le podium à nouveau.

Comment suivre La Route d’Occitanie 2023 ?

Toutes les étapes seront à suivre sur Eurosport 1.