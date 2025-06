Nicolas Prodhomme (Décathlon AG2R La Mondiale) a remporté, ce vendredi, la 3ᵉ étape de la Route d’Occitanie 2025. Après avoir repris Davide Piganzoli (Team Polti VisitMalta), le grimpeur français a fait la différence à 6 kilomètres de l’arrivée. Après ses victoires sur le Tour des Alpes et le Giro, Prodhomme s’impose en solitaire au sommet de Luz-Ardiden et s’empare du maillot orange de leader. Il devance Davide Piganzoli, +1:53″ et Steff Cras (TotalEnergies, +2:26″.

😲🚀 Ojo, ojo con Nicolas Prodhomme, porque estamos ante un monstruo en ciernes En la brutal jornada reina de la @RouteOccitanie, con Tourmalet y Luz Ardiden, le ha metido ¡casi 2′ a Piganzoli! 👏🏼 Muy grande @jancastellon_, 4º y dando pasos de gigante #LaCasaDelCiclismo pic.twitter.com/jiRDkbRPCB — Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 20, 2025

