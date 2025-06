Thibaud Gruel (Groupama-FDJ) a remporté, ce samedi, la 4ᵉ étape de la Route d’Occitanie 2025. Pour ce dernier jour de course, un groupe d’une quarantaine de coureurs s’est disputé la victoire au sprint et c’est Thibaud Gruel qui s’est montré le plus rapide. Il devance Andrea Vendrame (Déctahlon AG2R La Mondiale) et son coéquipier Cyril Barthe. Vainqueur à Luz-Ardiden ce vendredi, Nicolas Prodhomme (Décathlon AG2R La Mondiale) remporte le classement général. Sur le podium final, il devance Davide Piganzoli (Team Polti VisitMalta) et Steff Cras (TotalEnergies).

Le classement de la 4ᵉ étape de la Route d’Occitanie 2025