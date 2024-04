Alison Jackson (EF Education-Cannondale) a remporté, ce lundi, la 2ᵉ étape de la Vuelta Femenina. La championne du Canada s’est imposée au sprint devant Blanka Vas (Team SD Worx-Protime) et Karlijn Swinkels (UAE Team ADQ). À 35 ans, Alison Jackson décroche sa dixième victoire chez les professionnelles. La championne de Hongrie Blanka Vas s’empare du maillot rouge de leader.

