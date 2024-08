Adam Yates (UAE Team Emirates) a remporté, ce dimanche, la 9ᵉ étape de La Vuelta. Présent dans la bonne échappée du jour, le Britannique s’est imposé en solitaire, après avoir distancé ses compagnons d’échappée à 58 kilomètres de l’arrivée. Il devance Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), qui était rentré sur l’échappée à contre temps, et Ben O’Connor (Décathlon AG2R La Mondiale), qui règle le groupe des favoris au sprint et conforte son maillot rouge. Dans la dernière montée du jour, Enric Mas (Movistar Team) était parvenu à faire la différence, mais, après une belle frayeur dans la descente finale, l’Espagnol a été repris. Au général, O’Connor possède 3:53″ sur Roglic et 4:32″ sur Carapaz, qui réalise la belle opération.

𝐈𝐌𝐌𝐄𝐍𝐒𝐄 𝐀𝐃𝐀𝐌 𝐘𝐀𝐓𝐄𝐒. Quel numéro du Britannique, qui s’impose en solitaire à Grenade et remporte cette 9e étape complètement folle 👏#LaVuelta24 #LesRP pic.twitter.com/Zz4Zcen4qq — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 25, 2024

Le classement de la 9ᵉ étape de La Vuelta

Adam Yates Richard Carapaz Ben O’Connor

