Ben O’Connor (Décathlon AG2R La Mondiale) a remporté, jeudi, la 6ᵉ étape de La Vuelta. Après un début d’étape très rapide, l’échappée met du temps à se constituer. Après une longue bataille, 13 coureurs parviennent à s’extirper du peloton avec des hommes bien placés au général comme Ben O’Connor ou encore le coéquipier du maillot rouge, Florian Lipowitz (Red Bull Bora-Hansgrohe).

LE RÉCITAL DE BEN O’CONNOR ! 🚀 L’Australien (Décathlon AG2R La Mondiale) remporte en solitaire la 6e étape de la Vuelta et récupère le maillot rouge ! #LesRP pic.twitter.com/aQFEhmCC8k — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 22, 2024

Derrière, le peloton laisse filer les hommes de tête. Gijs Leemreize et Ben O’Connor anticipent et creusent vite l’écart en tête de course. L’Australien fait craquer Leemreize (dsm-firmenich PostNL) et s’envole seul vers la victoire. Au sommet de l’Alto de las Abejas (8,9 km à 3,9%), O’Connor s’impose et s’empare du maillot rouge. Avec ce succès, il devient vainqueur d’étape sur les trois Grandes Tours. Sur la ligne, il devance Marco Frigo (Israel – Premier Tech) et Florian Lipowitz. Au classement général, O’Connor compte désormais 4:51″ d’avance sur Roglic, qui cède son maillot rouge.

Le classement de la 6ᵉ étape de La Vuelta

Ben O’connor Marco Frigo Florian Lipowitz

