Étape sinueuse qui pourrait profiter aux échappés ce vendredi. Voici la présentation de la 13ème étape de La Vuelta 2026.

Fernando Escartin : « Une étape sinueuse dont la première partie accumule les difficultés. Elle sera difficile à contrôler et la journée devrait sourire aux hommes forts ou aux sprinteurs qui réussiront les ascensions du jour. »

Départ fictif : 12 h 20

Arrivée prévisionnelle : 17 h 16

Nos favoris : Wout van Aert, Axel Laurance, Thibau Nys, Bastien Tronchon.

Comment suivre l’étape ? Dès 14 h 45 sur Eurosport 1.