177 kilomètres au programme ce mercredi entre Fuente Del Maestre et Séville. Voici la présentation de la 5ᵉ étape de La Vuelta 2024.

Les coureurs s’élancent, ce mercredi, pour 177 kilomètres de course avec une nouvelle opportunité pour les hommes les plus rapides du peloton. La première partie de l’étape sera un peu plus accidentée avant la descente vers Séville avec une dernière partie très propice à un sprint massif dans les avenues de la capitale andalouse.

Nos favoris : Wout van Aert, Kaden Groves, Pavel Bittner.

Arrivée prévisionnelle : 17 h 19.

Comment suivre l’étape ? Dès 14 h 50 sur Eurosport 1.