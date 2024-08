Le dernier Grand Tour de la saison s'élance ce samedi. Voici les 176 coureurs au départ de La Vuelta 2024 et leur numéro de...

Dernière étape de La Vuelta avec 101,1 kilomètres de course direction le Paisaje de la Luz, au cœur de Madrid.

Plus de 4 000 mètres de dénivelé et 208 kilomètres de course attendent les coureurs sur cette 20ᵉ étape de La Vuelta.