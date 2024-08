Kaden Groves (Alepcin-Deceuninck) a remporté, ce dimanche, la 2ᵉ étape de La Vuelta. Ce deuxième jour de course a été très calme dans le peloton sur les routes du Portugal, avec malgré tout l’attaque de deux hommes en tête de course : Louis Angel Maté (Euskatel-Euskadi) et Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma). Mais, dans le final, les équipes de sprinters se mettent à rouler et c’est Kaden Groves qui s’impose au sprint. Il devance Wout van Aert (Visma | Lease a Bike), qui empoche 06″ de bonification et s’empare du maillot rouge. Corbin Strong (Israel – Premier Tech) complète le podium de l’étape.

𝐕𝐚𝐧 𝐀𝐞𝐫𝐭 𝐬’𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚. Pas de victoire mais le maillot rouge pour le Belge, battu au sprint par Groves !#LaVuelta24 #LesRP pic.twitter.com/gXKxhShpHs — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 18, 2024

Le classement de la 2ᵉ étape de La Vuelta

Kaden Groves Wout va Aert Corbin Strong

