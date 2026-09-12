Ion Izagirre (Cofidis) a remporté, ce samedi, la 22eme édition du Memorial Marco Pantani, en Italie. Le Basque s’est imposé au sprint devant Giulio Pellizzari (Red Bull Bora-Hansgrohe) et Mikkel Frølich Honoré (EF Éducation EasyPost). Premier Français, Joris Delbove (Team TotalEnergies) prend la septième place. À 37 ans, Izagirre décroche sa vingtième victoire chez les professionnels, la deuxième cette année, lui qui va prendre sa retraite à l’issue de la saison 2026.

Le classement du Memorial Marco Pantani 2026

  1. Ion Izagirre
  2. Giulio Pellizzari
  3. Mikkel Frølich Honoré


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