Ion Izagirre (Cofidis) a remporté, ce samedi, la 22eme édition du Memorial Marco Pantani, en Italie. Le Basque s’est imposé au sprint devant Giulio Pellizzari (Red Bull Bora-Hansgrohe) et Mikkel Frølich Honoré (EF Éducation EasyPost). Premier Français, Joris Delbove (Team TotalEnergies) prend la septième place. À 37 ans, Izagirre décroche sa vingtième victoire chez les professionnels, la deuxième cette année, lui qui va prendre sa retraite à l’issue de la saison 2026.

Ion Izagirre wins the Memorial Marco Pantani, just weeks before his retirement 🏆 What a way to bow out 🥹 pic.twitter.com/KlBE5oiUz6 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) September 12, 2026

Le classement du Memorial Marco Pantani 2026

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