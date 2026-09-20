Henrik Pedersen (Uno-X Mobility) a remporté, ce samedi, la 28ème édition de la Flandrien 0.0 Classic, nouveau nom de la Super 8 Classic. Enfermé au moment de lancer le sprint, le Danois a trouvé l’ouverture pour s’imposer et régler un groupe de quatorze coureurs. Il devance Laurence Pithie (Red Bull Bora-Hansgrohe) et Florian Vermeersch (UAE Team Emirates – XRG). Premier Français, Thibaud Gruel (Groupama-FDJ United) prend la 6ème place. À 21 ans, Pedersen décroche sa première victoire chez les professionnels.

« Absolutely sensational! » 🔥 Uno-X Mobility’s Henrik Pedersen steals victory in the final sprint at Flandrien 0.0 Classic! 🤯 pic.twitter.com/BmywhzdROn — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) September 19, 2026

Le classement de la Flandrien 0.0 Classic 2026

Henrik Pedersen Laurence Pithie Florian Vermeersch





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