Henrik Pedersen (Uno-X Mobility) a remporté, ce samedi, la 28ème édition de la Flandrien 0.0 Classic, nouveau nom de la Super 8 Classic. Enfermé au moment de lancer le sprint, le Danois a trouvé l’ouverture pour s’imposer et régler un groupe de quatorze coureurs. Il devance Laurence Pithie (Red Bull Bora-Hansgrohe) et Florian Vermeersch (UAE Team Emirates – XRG). Premier Français, Thibaud Gruel (Groupama-FDJ United) prend la 6ème place. À 21 ans, Pedersen décroche sa première victoire chez les professionnels.

Le classement de la Flandrien 0.0 Classic 2026

  1. Henrik Pedersen
  2. Laurence Pithie
  3. Florian Vermeersch


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Crédit : Uno-X Mobility