Gregor Mühlberger (Movistar Team) a remporté, ce vendredi, la 2ᵉ étape du Tour d’Allemagne. Au terme de 201,3 kilomètres de course sous la pluie, le champion d’Autriche a attaqué dans le final et a résisté au retour des favoris. Il devance son coéquipier, Alex Aranburu qui règle le sprint du peloton. Kevin Vermaerke (dsm-firmenich) prend la troisième place. Après sa victoire hier, Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) conserve la tête du classement général.

Packendes Finale im Regen von @winterberg mit einem Doppelsieg! Seht selbst, der letzte KM!

Congratulations for a double team victory! Enjoy the last KM!

🥇@muehlberger_94 🇦🇹(@Movistar_Team)

🥈Alex Aranburu 🇪🇸 (@Movistar_Team)

🥉@kvermaerke (@TDSM_Firmenich)#DeineTour pic.twitter.com/LCf6LWwk06

— Deutschland Tour (@DeineTour) August 25, 2023