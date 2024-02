Après l’annulation de la 1ʳᵉ étape ce mercredi, la 2ᵉ étape du Tour d’Andalousie n’aura pas lieu également ce jeudi, faute d’effectif de la Guardia Civil, mobilisés pour les manifestations agricoles qui ont lieu dans la région. La course n’est toutefois pas annulée. Les organisateurs ont décidé de remanier le tracé avec un contre-la-montre de 5 kilomètres le vendredi, une course en ligne de 100 kilomètres avec une arrivée au sommet le samedi et enfin le tracé de la dernière étape restera le même que celui qui était prévu. Les coureurs s’élanceront donc ce vendredi 16 février pour trois étapes.