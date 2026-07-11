Andrea Bagioli (Lidl-Trek) a remporté, ce samedi, la 4ème étape du Tour d’Autriche 2026. Dans le final, un groupe de onze favoris se détache et va se disputer la victoire au sprint. L’Italien Andrea Bagioli tire son épingle du jeu et s’impose pour la première fois depuis octobre 2023. Il devance les Américains Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates – XRG) et Andrew August (Netcompany Ineos). 11ème de l’étape, Gregor Mühlberger (Autriche) conserve la tête du classement général avant la dernière étape ce dimanche.

@LidlTrek gagne sur son Tour !

Succès d’Andrea Bagioli 🇮🇹 lors de la 4ème étape du @TourOfAustria !

Gregor Mühlberger reste en tête du classement ! pic.twitter.com/DMCvb24w3W

— Les Outsiders TV (@LesOutsidersTV) July 11, 2026