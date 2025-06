Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a remporté, ce jeudi, la 2ᵉ étape du Tour de Belgique 2025. Au terme d’un nouveau final très nerveux, le Belge s’est imposé au sprint devant Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates – XRG), qui s’empare de la tête du classement général au jeu des bonifications. Jenno Berckmoes (Lotto Cycling Team) complète le podium du jour. Le sprint final a été perturbé par la chute d’Ethan Vernon (Israel – Premier Tech) et Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling Team).

