Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a remporté, ce vendredi, la 3ᵉ étape du Tour de Belgique. 2ᵉ jeudi derrière Tim Merlier (Soudal Quick-Step), le Belge s’est imposé dans les rues de Scherpenheuvel – Zichem. Il devance Olav Kooij (Visma | Lease a Bike) et Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty). Enfermé lors du sprint, Time Merlier termine 4ᵉ. Après avoir empoché 9″ de bonification durant le « Golden kilometer », Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility), conforte son maillot violet de leader, 11″ devant Mathias Vacek (Lidl-Trek).

Jasper Philipsen wins Stage 3 of the Baloise Belgium Tour for Alpecin-Deceuninck! pic.twitter.com/mwjTcX2Qzr

