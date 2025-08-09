À découvrir

Sepp Kuss remporte le Tour de Burgos 2024 Une semaine avant La Vuelta, Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) a remporté le classement général du Tour de Burgos.

Tour de Burgos : Jay Vine remporte le CLM individuel De retour à la compétition après sa lourde chute sur le Tour du Pays-Basque, Jay Vine a remporté le CLM individuel du Tour de...

3ᵉ étape Tour de Burgos : Sepp Kuss fait coup double Première victoire de la saison pour Sepp Kuss (Visma | Lease a Bike), qui s'est imposé en solitaire sur la 3ᵉ étape du Tour...

Tour de Burgos : Caleb Ewan s’impose sur la 2ᵉ étape Caleb Ewan (Jayco-AlUla) a remporté la 2ᵉ étape du Tour de Burgos devant Roger Adria et Ivan Garcia Cortina.

Tour de Burgos : Pavel Bittner empoche la 1ʳᵉ étape Premier succès chez les professionnels pour Pavel Bittner (dsm-firmenich PostNL), qui a remporté la 1ʳᵉ étape du Tour de Burgos.

Tour de Burgos 2024 : parcours, favoris, diffusion TV Moins de deux semaines avant La Vuelta, le Tour de Burgos a lieu du 5 au 9 août. Voici le parcours et les favoris.

Impérial, Primoz Roglic remporte le Tour de Burgos 2023 Une semaine avant la Vuelta, Primoz Roglic a montré qu'il était en forme en remportant la dernière étape et le classement général du Tour...

4ᵉ étape Tour de Burgos : Oier Lazkano vainqueur Oier Lazkano (Movistar Team) a remporté la 4ᵉ étape du Tour de Burgos. Le champion d'Espagne devance Santiago Buitrago et Raúl García Pierna.

Primoz Roglic fait coup double sur la 3ᵉ étape du Tour de Burgos Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a remporté, ce jeudi, la 3ᵉ étape du Tour de Burgos au sprint. Il devance Aleksandr Vlasov et Adam Yates.