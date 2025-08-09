Giulio Ciccone (Lidl-Trek) a remporté, ce samedi, la 5ᵉ étape du Tour de Burgos 2025. Dans l’ascension finale de Lagunas de Neila, l’Italien s’isole en tête de course avec Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG). Sous la flamme rouge, le leader de la Lidl-Trek porte son attaque décisive et s’impose en solitaire. Il devance Isaac Del Toro, qui remporte le classement général. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) complète le podium et prend la deuxième place du classement général tandis que Léo Bisiaux (Décathlon AG2R La Mondiale) termine troisième au général.
Etapa 5 | 🍇 Patrimonio enológico
🏁 Último km coronando en solitario Lagunas de Neila 🏔
🥇 @giuliocicco1 – @LidlTrek
🥈 @ISAACDELTOROx1 – @TeamEmiratesUAE
🥉 @lorenzfortunato – @XDSAstanaTeam @ISAACDELTOROx1 vencedor de la XLVII #VueltaBurgos 💜#UCIProSeries pic.twitter.com/FbNiyPXXZi
— Vuelta a Burgos (@VueltaBurgos) August 9, 2025
Le classement de la 5ᵉ étape du Tour de Burgos
- Giulio Ciccone
- Isaac Del Toro
- Lorenzo Fortunato
