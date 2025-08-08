Damiano Caruso (Bahrain Victorious) a remporté, ce vendredi, la 4ᵉ étape du Tour de Burgos 2025. Présent dans la bonne échappée du jour, l’Italien de 37 ans s’est imposé en solitaire après avoir fait la différence. Il lève les bras pour la première fois depuis 2022, devant ses compagnons d’échappée Rui Costa (EF Education-EasyPost) et Rui Oliveira (UAE Team Emirates – XRG). Léo Bisiaux (Décathlon AG2R La Mondiale) conserve la tête du classement général.
Le classement de la 4ᵉ étape du Tour de Burgos
